Joe Sacco, quadrinista e jornalista, confirma presença na Flip

Joe Sacco foi confirmado nesta terça-feira, 1º, como o quinto escritor estrangeiro confirmado para a Festa Literária de Paraty - Flip. Além de Sacco, David Remnick, Andrés Neuman, Valter Hugo Mãe e Pola Oloixarac estarão na Flip, que acontecerá entre os dias 6 e 10 de julho.

Nascido em Malta, Joe Sacco vive em Portland, Estados Unidos, como cartunista e jornalista. O quadrinista viajou para várias partes do mundo para fundamentar suas pesquisas entre 1988 e 1992. No começo dos anos 1990 ele foi para o Oriente Médio para encontrar subsídios o premiado Palestina (1993-1995), lançado em dois volumes no Brasil. Ele também foi para a Iugoslávia para reunir material para Uma História de Sarajevo, lançado pela Conrad. Seus enredos são em parte autobiográficos e ele aparece como mais um dos personagens.

A combinação de jornalismo e autobiografia de seus quadrinhos é difícil de imitar. A última obra publicada por Sacco foi Notas sobre Gaza, seu mais recente trabalho na Faixa de Gaza, publicado pela Companhia das Letras.

Do autor, a Conrad também publicou Derrotista, Área de Segurança Gorazde, Palestina: Na Faixa de Gaza e Palestina: Uma Nação Ocupada.

