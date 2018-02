Joe Jackson, pai de Michael Jackson, sofre AVC

"Ele está bem e diz que está se sentindo bem", disse Brian Oxman, amigo da família, à Reuters.

Oxman, que foi advogado de Michael, disse que o patriarca de 83 anos começou a sentir fraqueza na quarta-feira enquanto caminhava em um parque perto de sua casa, sendo internado mais tarde.

Joe tem histórico de AVCs, disse Oxman.

"Ele estava falando bem", acrescentou. "Parecia excelente para mim."

Joe administrou e ajudou a lançar a carreira de seus cinco filhos com o grupo The Jackson 5, no início dos anos 1960.

(Reportagem de Eric Kelsey)