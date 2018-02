Jodie Foster vai ser homenageada no Globo de Ouro Jodie Foster, que já ganhou o Oscar duas vezes, será homenageada com um prêmio por seu trabalho na cerimônia do Globo de Ouro em janeiro, um reconhecimento aos seus 40 anos de carreira como atriz, diretora e produtora, disseram os organizadores nesta quinta-feira.