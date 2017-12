Jodie Foster se casa com namorada Alexandra Hedison

Jodie Foster se casou com sua namorada, a fotógrafa Alexandra Hedison, disse uma representante da atriz vencedora do Oscar nesta quarta-feira.

O canal E! News, primeiro a anunciar o casamento, afirmou que as duas se casaram no fim de semana passado.

Foster, de 51 anos, que normalmente mantém detalhes de sua vida em privado, disse publicamente que é homossexual durante um discurso televisionado na premiação do Globo de Ouro em 2013 e citou a sua "ex-parceira no amor" Cydney Bernard, com quem tem dois filhos.

Ela brincou na época dizendo que "eu já saí do armário há cerca de mil anos na Idade da Pedra".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hedison, de 44 anos, que namorou a comediante e apresentadora Ellen DeGeneres cerca de dez anos atrás, também é atriz. Ela apareceu mais recentemente na série "The L Word".