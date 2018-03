Joaquin Phoenix grava programa na selva amazônica O ator Joaquin Phoenix veio ao Brasil conhecer um pedaço do País que a maioria dos conterrâneos desconhece. Acompanhado do produtor musical americano Sol Guy, o astro do filme Johnny e June (2005) esteve na tribo Yawanawá, no meio da selva amazônica, para filmar o primeiro de oito episódios do programa Famosos no Mundo Real, que estréia hoje, às 23h, no canal pago National Geographic. A simpatia do produtor-executivo Josh Thome pelo Brasil pesou para que o País ganhasse dois programas na série de documentários chamada no exterior de 4Real, que leva celebridades para conhecer partes do mundo pouco noticiadas. Na próxima quinta, dia 03, o roqueiro e ator Mos Def aparece no Rio de Janeiro, na favela Cidade de Deus, na companhia de MV Bill. Thome contou ao Jornal da Tarde que veio ao País várias vezes, para gravar um documentário justamente sobre a tribo da Amazônia. ?Já conhecia o Brasil e o trabalho dos caciques Yawanawá e foi maravilhoso voltar a vê-los.? Depois de conhecer o local, Sol Guy entendeu a fascinação e disse que pretende voltar ao País para conhecer mais. O apresentador ainda conduziu famosos a locais como Libéria, Haiti e comunidades indígenas americanas. A intenção não era apenas dar um choque cultural nas celebridades, como explicaram Guy e Thome, mas estimular a conscientização ambiental e mostrar como agem as lideranças que conseguem o que parece impossível nos países subdesenvolvidos. As informações são do Jornal da Tarde