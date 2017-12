Joaquim – Grupo 2 Tarde

Não é obrigação. É uma loucura controlada, em que se encontram pessoinhas vestidas de bichos, listinhas, heróis, sapatos coloridos, que piscam, risonhas, com chapéus malucos, frases malucas, que falam o que pensam, sob a música pura. Nenhuma maldade, num mundo cheio delas.

No fundo, a gente quer ser contaminada por aquela alegria, entrar naquela bolha de amor, um oásis na neurose urbana. Em que tudo é brincadeira, as luzes brilham mais, a felicidade é suprema.

Nossos filhos amam que os busquemos na escola. Correm para nos abraçar. Pulam em cima da gente. Filhos de outros vêm conversar, pequenos correm de alegria, tropeçam, choram e riem, não guardam rancor, não têm preconceitos, não odeiam. Fazem perguntas, usam uma lógica ainda livre da intolerância.

Quando leio o boletim anual do meu filho, sorrio sem parar, me agito como um boneco de posto e tenho vontade de mostrar para todo mundo. Como ele é, do que gosta. Como ele será?

No ano passado, publiquei aqui o seu relatório. Tinha um ano e meio de idade. Era bem escrito, generoso, sensível e positivo. Agora, com dois e meio, chegou outro boletim. Escrito pelas tias Luli, coordenadora, e Flávia, professora. Como uma criança que conta tudo, quero repartir.

“Junto com Antônio, Tom-Tom e Tomás Freire, Joaquim corre de um lado para outro, sendo que adora descer a rampa na maior velocidade e depois se jogar de bumbum na areia dando gargalhadas.”

“O pequeno simplesmente ama motos, carros e caminhões! No início do semestre, ele encontrou um caminhão laranja, verde e amarelo, no baú de brinquedos e, desde então, todos os dias assim que chega ao parque corre para pegá-lo. Gosta de colocar areia dentro e depois fazê-lo andar pelos murinhos, além de levá-lo para onde for. Mesmo que encontre outros meios de transporte, muitas vezes trazidos pelos amigos, ele continua com o caminhão preferido em uma mão e com a outra brinca com um carro ou moto.”

Descubro que anda influenciado pelos clipes que coloco para assistirmos. E pelo rock que o pai curte: “Joaquim gosta de pegar alguns baldes, organizá-los com os fundos virados para cima e, em seguida, batucar neles com pás, enquanto canta diversas músicas. A cantoria logo é apreciada por outras crianças que se juntam a ele, formando um ‘grupo musical’. Muito bacana!”.

O clima olímpico e paralímpico, que contagiou toda família, pegou: “Nosso pequeno adora brincadeiras com bolas, chuta, joga para cima, corre atrás delas e se diverte. Também se interessa pelos brinquedos fixos, pendura-se algumas vezes no trepa-trepa, sobe a escada da casinha de cima e desce pelo escorregador controlando a velocidade, depois escala a rampa, sendo que consegue ir até a metade, em seguida escorrega novamente. Desfila pela ponte e, com a nossa ajuda, escorrega pelo cano e corre para refazer o percurso”.

“Joaquim gosta muito das brincadeiras coletivas de regras, e entre suas preferidas estão Corre-Cotia, A Casa do Zé, Pato Ganso e A Ponte da Vinhaça, na qual sempre escolhe ser um bombeiro. Na hora de organizar o parque, o pequeno colabora bastante e também adora nos imitar, dizendo às crianças: ‘Guadá binquedooos!’.”

Já tínhamos notado aqui em casa o jeito mandão, como um bedel de escola stalinista. Nos dá ordens. Vamos ter que o engolir. Autoritarismo dialeticamente aparelhado por um certo altruísmo. Digamos populismo? “Quando fica com vontade de experimentar alimentos dos amigos, na maioria das vezes lembra de pedir antes de pegar e também oferece algo de seu lanche em troca.”

“O pequeno adora ouvir histórias e manusear os livros. Entre os títulos que mais gosta, estão: O Grúfalo, O Ratinho, O Morango Vermelho Maduro e O Grande Urso Esfomeado, O Caso do Bolinho, Da Pequena Toupeira Que Queria Saber Quem Tinha Feito Cocô na Cabeça Dela e Bruxa, Bruxa, Venha à Minha Festa.”

Sua obsessão pelo lobo – e me chamar às noites para caçá-lo pela casa – está explicada: “Este semestre introduzimos os clássicos Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos. Joaquim lida com tranquilidade com a aparição do lobo e se diverte ao brincar de ser este personagem. Sempre refaz seu momento preferido: quando o lobo desce pela chaminé e queima o rabo no fogo e então ele corre pela sala batendo no bumbum, dizendo ‘Ai meu rabo!’. Uma figurinha!”.

Disso, a mãe, adepta da educação genderless, vai gostar: “Após a roda, temos o momento de brincadeiras em nossa sala ou no solário. Joaquim fica animado quando a proposta é casinha, cuida de bonecas como se fossem bebês, oferece comidinhas e canta para niná-las. Adora levar bonecas e mamadeiras para baixo das mesas e uma vez, ao sair lá de baixo, avisou: ‘Eu vou na cozinha pegá leite!’. Então foi até outro canto da sala, pegou algumas panelas e colheres e voltou para continuar a alimentar suas filhinhas. Adora quando os adultos participam destes pequenos enredos e nos oferece comidinhas, dizendo: ‘Ó o que eu touxe pá você!’.”.

“Ao brincar de cabeleireiro, gosta muito dos chapéus, que põe na cabeça e desfila pela sala. Manuseia as embalagens de shampoo, faz de conta que está lavando o seu cabelo ou o nosso e depois penteia e brinca de secar com o secador. Além das propostas oferecidas pelos adultos, o grupo também já se organiza sozinho em algumas brincadeiras, sendo comum enfileirarem os banquinhos de cabeça para baixo para fazer um trem. Um barato! O pequeno é animado, cheio de energia e muito engraçado. Para nós, tem sido uma delícia conviver com ele, ajudá-lo em momentos necessários e vibrar junto a cada conquista.”

Para nós também. Beijos.