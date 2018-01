Joãosinho Trinta é internado em estado grave no Rio O carnavalesco Joãosinho Trinta foi internado nesta quarta-feira no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Ele teve uma crise convulsiva em conseqüência de um acidente vascular cerebral (AVC). Seu estado é considerado grave, mas estável. Joãosinho passou por uma traqueostomia e, sedado, respira com auxílio de aparelhos. Em novembro de 2004, o carnavalesco teve um AVC, que o deixou em coma induzido por dois meses. Ele sofrera outro AVC em 1996, que o deixou com seqüelas motoras.