João Ubaldo vai participar da Flip O escritor João Ubaldo Ribeiro, cronista do Estado, foi confirmado como mais um convidado para a próxima edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que ocorre entre 6 e 10 de julho. Em 2004, o escritor estava na lista de convidados, mas recusou participar, pois julgava não receber o devido cuidado com seu nome. "Não tenho vedetismo, mas não posso, depois de velho, participar como um coadjuvante", disse, na época. "Não fiquei com nenhuma mágoa ou raiva da Flip, tanto assim que me convidaram agora e já aceitei", comentou, esta semana. "Afinal, parece que a Flip, apesar de jovem, já é uma espécie de tradição."