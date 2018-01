João Ubaldo Ribeiro recupera-se de AVC em hospital O escritor João Ubaldo Ribeiro, colunista do Estado, permanece internado no Hospital da Bahia, em Salvador, recuperando-se do Acidente Vascular Cerebelar (AVC) que sofreu no dia 31 de janeiro, de acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira. Segundo o boletim, assinado pelo cardiologista Jadelson Andrade, o membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) evolui "sem evidências de seqüelas". O médico diz ainda, no comunicado, que o paciente "evolui de forma estável, sem intercorrências, apresentando resposta bastante satisfatória ao tratamento clínico, cardiológico e neurológico e ao programa de fisioterapia instituído". João Ubaldo Ribeiro, de 66 anos, ocupa desde 1994 a cadeira número 34 da ABL. Ele começou a carreira de escritor trabalhando como jornalista, escrevendo para o Jornal da Bahia, na década de 50. Algumas de suas obras mais importantes são Sargento Getúlio, Viva o Povo Brasileiro e O Sorriso do Lagarto. O escritor escreve aos domingos uma coluna no caderno Cultura do Estado.