João Ubaldo Ribeiro é confirmado para a Flip 2011

O escritor João Ubaldo Ribeiro foi o primeiro brasileiro confirmado para a 9ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que este ano acontece entre 6 e 10 de julho. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 28, pela organização do evento.

João Ubaldo nasceu em Itaparica (BA), em 1941, e sempre teve contato com as letras e forte engajamento político. Na década de 50, cursou direito na Universidade Federal da Bahia (UFBA), participou do movimento estudantil e iniciou sua carreira de jornalista. Morou nos Estados Unidos e de volta ao Brasil chegou a lecionar ciência política na UFBA.

Membro da Academia Brasileira de Letras desde 1993 e vencedor do Prêmio Camões 2008, o autor já teve trabalhos traduzidos para diversos idiomas e inúmeras obras adaptadas para o cinema e para a televisão, como Sargento Getúlio, que se tornou filme premiado em 1983. É dele também o roteiro de Deus é Brasileiro (2003), filme de Cacá Diegues baseado em seu conto O santo que não acreditava em Deus.