João Ubaldo já tem previsão de alta do Hospital da Bahia O escritor João Ubaldo Ribeiro, colunista do Estado, deve receber alta nesta quarta-feira do Hospital da Bahia, às 15 horas, segundo informações da assessoria do hospital. Já o site ibahia informa que após a liberação, o escritor sairá direto do hospital para o aeroporto onde embarcará de volta para sua casa no Rio de Janeiro. João Ubaldo sofreu um Acidente Vascular Cerebelar (AVC) no dia 31 de janeiro, de acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira e assinado pelo cardiologista Jadelson Andrade, "sem evidências de seqüelas", e desde então permaneceu sob tratamento no hospital. João Ubaldo Ribeiro, de 66 anos, ocupa desde 1994 a cadeira número 34 da ABL. Ele começou a carreira de escritor trabalhando como jornalista, escrevendo para o Jornal da Bahia, na década de 50. Algumas de suas obras mais importantes são Sargento Getúlio, Viva o Povo Brasileiro e O Sorriso do Lagarto. O escritor escreve aos domingos uma coluna no caderno Cultura do Estado.