João Ubaldo autografa novo romance hoje em SP Vai ser lançado hoje, em São Paulo, a partir das 19h30, o novo romance de João Ubaldo Ribeiro. O Albatroz Azul ( Nova Fronteira, R$ 39,90) é, nas palavras do autor, "uma história itaparicana sobre sabedoria, velhice e morte, que celebra meus 50 anos de carreira". Os autógrafos serão na Fnac Pinheiros (Av. Pedroso de Moraes, 858), precedidos de breve palestra do autor. Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde 1994 e Prêmio Camões de 2008, Ubaldo já arrebatou a crítica com o novo livro, mantendo o estilo consagrado em obras que se tornaram marcos da literatura contemporânea. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.