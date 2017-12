João Pimenta democratiza moda com desfile no CEU

Uma parceria entre a SPFW e a Secretaria Municipal de Educação, chamada Moda no CEU, foi o que marcou o ano do estilista João Pimenta. "Fiquei muito feliz! Não só por ter mostrado minha coleção, mas também por ter contado minha história. Foi emocionante. Havia uma energia muito boa no ar. Venho de um lugar muito similar a este onde a gente estava hoje. Me senti literalmente no CEU."

Assim, Pimenta resumiu sua apresentação desta terça no CEU Meninos, zona sul de São Paulo. O desfile que realizou na unidade educativa foi o mesmo apresentado segunda à tarde no line up oficial da semana de moda. A coleção trouxe um homem praieiro, descontraído, mas elegante, que usa cores como azul e preto, calças e camisas confortáveis, mas não abre mão de peças bem cortadas. "Foi muito bonito desfilar as peças em um palco tão diferente e especial", disse o estilista. O Moda no CEU prevê a apresentação de desfiles em unidades do CEU de várias regiões da capital.

Antes do desfile de Pimenta, o prefeito Fernando Haddad e Paulo Borges, diretor da SPFW, abriram o dia falando da importância de ações que valorizem a moda e a economia. Haddad ressaltou que tem planos cada vez mais arrojados para as unidades do CEU e que a moda está entre os projetos que unem educação, artes e economia criativa. "É uma ação super importante para o SPFW, pois diz respeito a toda uma cadeia produtiva, que vai desde a formação de talentos e da educação até a outra ponta, onde produtores de moda e criadores se encontram", comentou Borges ao Estado.

Pimenta, além de ter desfilado hoje a coleção masculina que mostrou ontem no Parque Cândido Portinari, também conversou com as cerca de 500 pessoas que lotaram o auditório do CEU Meninos. O estilista, que é mineiro e cresceu em uma família de agricultores, lembrou que para ele foi importante falar não só de seu estilo, do corte sempre original que imprime às suas roupas, mas também de como é preciso quebrar o mito de que moda é uma área elitista. "Minha trajetória é o exemplo disso. Eu tive toda uma história de vida que me levou à moda". Seu primeiro contato com os tecidos e roupas foram ainda na adolescência, quando integrou um projeto da prefeitura de Ribeirão Preto para auxiliar jovens a conseguir um primeiro emprego. "Eu sempre gostei de lidar com roupas, tecidos... E fui trabalhar como empacotador das Pernambucanas. Um mês depois já fazia moulage nos manequins da loja. E em pouco tempo virei vitrinista."

As atividades entre a SPFW e os CEUs seguem durante toda a semana. Na sexta, o próprio Pimenta volta ao CEU Tiquatira para ministrar um workshop. "Vamos levar peças desta coleção e literalmente desmanchá-las, mostrar aos alunos como a gente constroi as roupas. Vamos revelar nossos segredos", brincou ele.

Entre outras atividades do Moda no CEU, durante esta semana, a exposição Ouro Branco - Pérola Negra, com fotografias de Bob Wolfenson, ocupa o no CEU Jardim Paulistano, na zona Norte. No dia 3 de abril, no CEU Pera Marmelo, zona oeste, o fotógrafo participa, às 11h, de um bate-papo com o público.

O curador da exposição Movimento Entrópico, que ocupa o SPFW nesta semana, Eder Chiodetto, ministra palestra no dia 2 de abril, às 11h, no CEU Vila do Sol, zona Sul. Chiodetto já foi repórter-fotográfico, editor e tem no currículo mais de 60 exposições no Brasil e no exterior como curador independente.

Confira a programação desta semana e os endereço dos CEUs

02/04 Quarta

11h – Palestra com o fotógrafo e curador Eder Chiodetto – CEU Vila do Sol

15h – Workshop de maquiagem – CEU Três Pontes

03/04 Quinta

11h – Talkshow com o fotógrafo Bob Wolfenson – CEU Pera Marmelo

15h – Workshop de maquiagem – CEU Jaçanã

04/04 Sexta

11h – Workshop de maquiagem – CEU Campo Limpo

15h – Workshop com o estilista João Pimenta – CEU Tiquatira