João Pavese lança o livro <i>Nervo Exposto</i> Hoje, às 19h30, será lançado na Chácara Santa Cecília (Rua Ferreira de Araújo, 601) o livro Nervo Exposto - De Havana a Santiago de Cuba, de João Pavese. A obra, da Editora Terceiro Nome, é uma crônica sobre a vida em Cuba. Como está no site do livro ( www.nervoexposto.com.br), depois de uma desilusão amorosa, João Pavese, acompanhado de seu amigo André Michiles, cruzou a ilha de bicicleta. "Encurralado pela pressão de achar um trabalho, pagar as contas, se aprofundar numa profissão, o autor parte para cruzar Cuba assimilando sua gente, canaviais, vilas, becos e ruas." O livro será vendido por R$ 34.