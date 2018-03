João Noll e Ana Machado: finalistas do Zaffari & Bourbon Foram anunciados os dez finalistas do Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura, que paga ao autor do melhor romance escrito em língua portuguesa e publicado no Brasil o valor de R$ 150 mil. São eles: A Noite das Mulheres Cantoras, de Lídia Jorge; Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera; Domingos Sem Deus, de Luiz Ruffato; Habitante Irreal, de Paulo Scott; Infâmia, de Ana Maria Machado; Lívia e o Cemitério Africano, de Alberto Martins; O Céu dos Suicidas, de Ricardo Lísias; O Que os Cegos Estão Sonhando?, de Noemi Jaffe; Solidão Continental, de João Gilberto Noll; e Uma Duas, de Eliane Brum. O vencedor será conhecido no dia 27, na Jornada de Literatura de Passo Fundo.