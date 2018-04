João Macacão, da velha guarda do choro, lança CD em SP O violonista João Macacão, da velha guarda do choro, lança seu CD "Serestando" hoje à noite no Sesc Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Figura marcante do samba, ele acompanhou por mais de 20 anos o seresteiro Silvio Caldas e já tocou com grandes nomes como Orlando Silva, João Dias, Gilberto Alves, Altamiro Carrilho e Paulo Vanzolini. "Serestando", o primeiro CD solo do violonista de 68 anos, homenageia grandes mestres do cancioneiro brasileiro. No repertório, grandes clássicos de Noel Rosa, Ary Barroso, Hervê Cordovil e Monsueto Menezes.