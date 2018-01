João Gilberto fará shows em São Paulo, Rio e Salvador No ano em que a Bossa Nova completa 50 anos, João Gilberto retorna aos palcos para apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Na capital paulista, o público terá a oportunidade de ver o cantor em dois shows, nos dias 14 e 15 de agosto, no Auditório do Ibirapuera. Daqui, ele segue para o Teatro Municipal carioca e, depois, para Salvador, onde se apresenta no Teatro Castro Alves. A venda de ingressos será anunciada em breve. Esta é uma das raras chances de ver o músico, que faz poucas aparições no cenário artístico. Para este ano, estão previstos apenas oito shows, incluindo as quatro apresentações que ele fará no Brasil. No dia 22 de junho, o baiano fará uma única apresentação no Carnegie Hall, em Nova York, e, em novembro, três concertos no Japão. João Gilberto é considerado um dos criadores da Bossa Nova. O músico passou meses ensaiando exaustivamente até encontrar a batida ideal do seu violão e um jeito de cantar que limpava todos os excessos. Ao unir seu som e sua voz às melodias de Tom Jobim e às letras de Vinicius de Moraes, João inventou o gênero, cujo marco inicial é o lançamento do disco ''Canção Do Amor Demais'', de Elizeth Cardoso, só com composições de Tom e Vinicius. Ali já havia o violão de João Gilberto em duas faixas. Entretanto, a voz do cantor só surgiu quando ele lançou, em 1958, os clássicos Chega de Saudade e Bimbom. As informações são do Jornal da Tarde João Gilberto. Dias 14 e 15 de agosto, no Auditório Ibirapuera. Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº. A venda de ingressos será anunciada em breve. Informações: (011) 5908 - 4290 ou www.auditorioibirapuera.com.br