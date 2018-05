João Gilberto confirma shows

A apresentação no Rio de Janeiro trará uma novidade na carreira de João Gilberto. Uma parceria da casa com a empresa de transmissões MovieMobz vai permitir, pela primeira vez, a exibição de um espetáculo seu ao vivo, via satélite, para salas de cinema do Brasil e de outros países. Por causa do fuso horário, o Japão deverá assistir ao show com um dia de atraso.

Segundo afirmou a mulher de João, Claudia Faissol, em entrevista ao Estado, o músico tem nas mãos composições que nunca tocou, prontas para estarem no repertório de seu próximo show. A última apresentação do cantor em São Paulo havia sido em agosto de 2008, no Auditório Ibirapuera.

Fábio Lima, diretor executivo da MovieMobz, calcula que a exibição cinematográfica de João no palco do Vivo Rio pode atingir ao menos 25 mil pessoas no Brasil e em outros países. "Claro que tudo ainda depende de várias negociações. Precisamos saber das agendas das salas, do interesse do público", diz. O fotógrafo Walter Carvalho será convidado para dirigir o projeto.

A captação de som e imagem de um show de João pressupõe desafios maiores do que em outros espetáculos nos quais o silêncio não é tão fundamental. Um ponto a favor do projeto é a própria natureza acústica das salas de cinema. "As músicas serão transmitidas sem interferência alguma do ambiente", afirma Fábio. A captação será feita em linguagem 100% digital. Haverá um cuidado especial também com relação aos movimentos de câmeras e possíveis ruídos durante a captação. "Temos que pensar nisso sim, assim como em não atrapalhar o público que estiver no Vivo Rio", lembra o diretor.

Os ingressos para as exibições nas salas de cinema devem custar em média R$ 100. As vendas começam quatro semanas antes da data da apresentação.

Juazeiro da Bahia, terra de João Gilberto, também não quer deixar a data passar sem festa. João Bosco já confirmou presença em um espetáculo no dia 10 de junho, às margens do Rio São Francisco. Outros grandes nomes foram chamados, mas até o momento ainda não confirmaram. João Gilberto tem recebido convites de empresários também do exterior para levar shows para fora. Segundo Claudia Faissol, ele tem analisado as propostas e refletido sobre o que mais deverá fazer.