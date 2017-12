Joalheria cria vestido de moedas de ouro por US$275 mil

A maior joalheria japonesa exibiu nesta quinta-feira, 14, um vestido reluzente enfeitado com centenas de moedas de ouro, pesando oito quilos e avaliado em quase 30 milhões de ienes (US$ 275 mil). A Tanaka Kikinzoku Jewellery K.K. criou um vestido adornado com 325 moedas de ouro austríacas lançadas para homenagear a Orquestra Filarmônica de Viena. O vestido ficará exposto por uma semana na loja da Tanaka no elegante distrito de Ginza, em Tóquio. Também serão expostos dois paletós masculinos enfeitados com moedas de ouro, que, juntos, são avaliados em cerca de 127 milhões de ienes. O vestido em estilo sereia, de gola aberta, com arremates de pele e uma grande manga bufante dourada, foi criado por alunos da Bunka Fashion College de Tóquio, onde se formaram vários dos maiores estilistas do Japão, incluindo Kenzo Takada. A joalheria não pretende vender o vestido, mas disse que está aberta a ofertas sérias. "O vestido não foi criado exatamente para fluir graciosamente", disse Tomoko Ishibashi, da Tanaka Kikinzoku. Além das moedas de ouro, a Tanaka Kikinzoku oferece uma série de produtos feitos de ouro. Uma banheira de ouro 18 quilates criada para um hotel japonês fez manchetes em duas ocasiões: quando foi mostrada pela primeira vez e, depois, quando foi roubada de um resort de águas térmicas à beira-mar.