Jô Soares lança novo livro O escritor e apresentador Jô Soares lança hoje seu novo livro, As Esganadas (Companhia das Letras). Será na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2073), a partir das 18 horas. Trata-se do quarto livro publicado pelo escritor e nele Jô está de volta ao seu gênero de predileção: o romance histórico policial. A trama, que se passa no Rio de Janeiro do final da década de 1930, acompanha a ação de um assassino atraído por mulheres bonitas, jovens e gordas. Com requintes de crueldade gastronômica, ele mata suas vítimas sem piedade. A primeira edição do livro está saindo com 80 mil exemplares.