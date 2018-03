Jô Soares dirige peça sobre a diva italiana Eleonora Duse No meio da leitura do texto de Jandira Martini, Jô Soares chorou. O apresentador assume ter choro fácil em contato com a arte. Naquele dia, a atriz e dramaturga tirou dele lágrimas de emoção com o que viria a ser o roteiro da peça O Eclipse. Não era tristeza, ao contrário: Jô está orgulhoso por assinar a direção do espetáculo que estréia hoje, para convidados, no Teatro Jaraguá, em São Paulo. Jandira tem escopo para ser festejada de antemão. Assinou, ao lado de Marcos Caruso, algumas das mais elogiadas peças do cenário nacional, como Sua Excelência, o Candidato (1986) e Porca Miséria (1993). Dessa vez, direcionou seu esmero à história da atriz Eleonora Duse, personagem central do roteiro, por aproximadamente 15 anos. Só então decidiu colocar o que descobriu no papel e no palco. Tanta demora veio da proposta da autora de mesclar ficção e realidade em O Eclipse. Eleonora Duse foi a mais importante diva italiana do início do século, não muito conhecida no Brasil, apesar de internacionalmente aclamada. Ela veio ao País duas vezes - uma delas em turnê, aos 51 anos, em julho de 1909. Foi esta viagem que inspirou Jandira Martini a misturar informações colhidas na pesquisa com sua imaginação. Nos palcos, é a própria Jandira quem dá vida a Eleonora Duse, de maneira livre, uma vez que não há registros sobre seus trejeitos - a dama do teatro jamais se deixou gravar. Jô Soares garante que a história dá um bom molho, que resulta na dúbia classificação que o espetáculo recebeu, de comédia dramática. ?É um prato cheio (para o sucesso). A peça tem momentos de grande comoção, não por tristeza, mas de um jeito que te faz bem chorar?, explica o diretor. ?E tem humor, como toda grande obra de arte, senão ninguém agüenta.? As informações são do Jornal da Tarde. O Eclipse. Teatro Jaraguá - Rua Martins Fontes, 71, centro de São Paulo. Tel.: (011) 3255-4380. Estréia amanhã, às 21h30. Até 26 de outubro. Sex.; às 21h30, sáb, às 21h; dom., às 19h. Preço: R$ 60. Classificação: 10 anos.