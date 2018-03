'JN' exibe hoje filme com 50 'Boas Noites'

Crachá 2. Xuxa, no entanto, não será ignorada no cinquentenário da Globo. A loira participa da festa virtualmente, com imagens de seus programas no telão que compilou a história da emissora nesses 50 anos, durante todo o espetáculo.

Concorrência. Amanhã, enquanto a Globo celebra um pouco mais o seu cinquentenário, o SBT leva ao ar uma entrevista exclusiva gravada por Roberto Cabrini com o dono da Record, Edir Macedo. O Conexão Repórter até vai ao ar mais cedo, às 22h30, dentro do horário do Programa Silvio Santos.

Concorrência 2. O bispo da Igreja Universal fala de suas origens, da criação do império de 7 mil igrejas e 20 mil pastores em todo o mundo, dos princípios de sua fé, do Templo de Salomão, das obras sociais da Universal, de sua prisão, do episódio do chute na santa, do vídeo exibido pela Globo em 1992 em que ele ensina seus discípulos a recolher dinheiro dos fiéis, e das relações com a Igreja Católica.

A NET está vendendo no NOW, sua plataforma de vídeos sob demanda, os telefilmes que a Globo editou para a série Luz, Câmera 50 Anos. Por enquanto, os títulos disponíveis são da primeira temporada, exibida em janeiro. A locação sai a R$ 4,90.

O Saia Justa masculino em fase de produção no canal GNT não é bem um Saia Justa. O novo programa com Léo Jaime e Xico Sá, agora sob a ancoragem de Marcelo Tas e com a presença de João Vicente no lugar de Du Moscovis, terá outro formato e mais conexão com a internet. Estreia em junho.

Regina Casé recebe Baby do Brasil e seu filho, o guitarrista e produtor Pedro Baby, no Esquenta!, com repertório que põe todo mundo para dançar. De quebra, tem dueto com Preta Gil em A Menina Dança, hit dos idos dos Novos Baianos. Amanhã, na Globo.

Assim que William Bonner e Renata Vasconcelos derem o seu "Boa Noite", hoje, ao fim do Jornal Nacional, a Globo leva ao ar um filme institucional que reúne 50 "Boas Noites" dados naquela bancada. As antigas imagens de Cid Moreira e Sérgio Chapelin inauguram a edição, que contempla os diversos jornalistas que se despediram do público sob a sigla do noticiário. Após a sequência, um texto em off informará os votos da emissora, não só do boa noite de toda noite, mas de um bom novo dia e um bom futuro. Bonner gravou ainda outro filme que será exibido hoje e amanhã, intitulado "O que vem depois de hoje", ainda na esteira dos 50 anos.

Telúrica