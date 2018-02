J.M.G. Le Clézio cancela participação na Flip

O escritor J.M.G. Le Clézio cancelou sua participação na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Em nota, a organização do evento informou que o autor francês disse que "problemas de saúde surgidos na última semana o impedem de viajar para o Brasil, pediu desculpas ao público e disse sentir muito o cancelamento".

Le Clézio participaria de mesa na Tenda dos Autores, no sábado, 07, que agora está cancelada. No mesmo horário, será realizada uma conferência do autor espanhol Enrique Vila-Matas, Música para Malogrados; o público poderá usar o ingresso neste evento.

A nova conferência não altera a participação de Vila-Matas na mesa 2, Apenas Literatura, na quinta-feira, 05. O restante da programação não sofreu alterações.

Quem preferir a restituição do dinheiro terá que entrar em contato com a Tickets for Fun, responsável pela venda de ingressos da Flip 2012.

Para dúvidas sobre ingressos e reembolso, foi disponibilizado o telefone 4003-5588, de segunda a sábado, das 9h às 21h.