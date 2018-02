J.M. Coetzee fará duas palestras no Brasil O escritor sul-africano J.M. Coetzee (prêmio Nobel de Literatura de 2003) fará duas palestras no Brasil, em abril: a primeira em Curitiba, no Teatro Fernanda Montenegro, no dia 15, e a segunda em Porto Alegre, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no dia 18. Como sempre acontece em suas apresentações, Coetzee não responderá a perguntas do auditório - ele fará uma conferência sobre um tema que frequenta bem os seus livros: a censura. Em seguida, autografará alguns dos seus livros. Os dois encontros contarão com a participação da professora Kathrin Rosenfield, especializada na obra do escritor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.