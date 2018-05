J.K. Rowling tem novo projeto A britânica J.K. Rowling, autora da saga de megassucesso Harry Potter, está trabalhando em um novo e misterioso site. Segundo sua assessora Rebecca Salt, o endereço www.pottermore.com abriga um novo projeto da escritora. Mas, "não se trata de um novo livro, tampouco de algo diretamente relacionado ao último filme da série, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, que estreia no próximo mês", assegurou Rebecca, que não forneceu mais nenhuma informação. O mistério continua, pois, ao acessar o site, o fã recebe apenas a mensagem "em breve". J.K. Rowling tem seu próprio website, que fica no endereço www.jkrowling.com.