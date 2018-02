J.K. Rowling prepara novo livro com pseudônimo

A escritora J.K. Rowling, conhecida pela saga Harry Potter, vai assinar uma segunda obra com o pseudônimo Robert Galbraith. A editora Little, Brown anunciou nesta segunda que deverá lançar The Silkworm em junho na Inglaterra e nos EUA. O livro contará a história de um autor que é assassinado depois de fazer descrições ofensivas de todas as pessoas que conhece.

The Silkworm contará com a volta do detetive Cormoran Strike, ex-herói militar, que foi o protagonista de O Chamado do Cuco (Rocco), primeira obra assinada com pseudônimo por Rowling. Na verdade, a real identidade de Galbraith foi revelada pelo jornal Sunday Times, a partir de uma confidência feita por um sócio dos advogados da escritora, que contou o caso para a melhor amiga de sua mulher.

A escritora processou o advogado e ganhou uma indenização, doada para a organização Soldiers Charity, que também recebe os royalties do livro.

Rowling disse que vai escrever uma série de histórias sobre o detetive. “Strike me dá a possibilidade de escrever de uma forma objetiva, não personalizada, sobre as estranhezas que acompanham a fama”, noticiou ela no site dedicado ao personagem.