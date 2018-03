J.K. Rowling pensou em suicídio após fim de seu 1.º casamento

A escritora britânica J.K. Rowling, autora dos livros do famoso aprendiz de bruxo Harry Potter, admitiu ter pensado em suicídio por causa da depressão que sofreu após o fracasso de seu primeiro casamento, informou neste domingo, 23, o jornal The Sunday Times. Veja também: Escrever último 'Harry Potter' foi pior que divórcio, diz Rowling Último Potter será dividido em dois filmes J.K., de 42 anos, reconheceu ter tido "pensamentos suicidas" quando se separou em 1993 do primeiro marido, o jornalista português Jorge Arantes, e teve que ganhar a vida como mãe solteira. "Aos vinte e tantos anos, as circunstâncias da minha vida eram precárias e realmente me afundei. O que me fez buscar ajuda foi provavelmente minha filha", declarou. A "mãe" de Harry Potter, que fez essas declarações a uma revista universitária de Edimburgo, na Escócia, pediu ajuda a seu médico particular, mas ele estava de folga e o substituto não prestou muita atenção ao caso, e só recomendou falar com uma enfermeira caso se sentisse "um pouco deprimida". "Aqui falamos de pensamentos suicidas. Não falamos que me sentia um pouco triste", disse a escritora, atendida ao fim por seu médico particular, que a ajudou a superar o drama. "Nunca me envergonhei de ter tido depressão. Nunca. De que deveria me envergonhar? Enfrentei uma etapa muito dura e estou orgulhosa de ter superado", afirma a escritora. Apesar dessas dificuldades, J.K. Rowling se recuperou e começou a escrever as aventuras de Harry Potter, que a transformaram em uma das mulheres mais ricas do mundo. A escritora tem uma fortuna de cerca de US$ 1,09 bilhão, segundo a lista dos mais ricos do Sunday Times de 2007. A autora escreveu sete livros sobre Harry Potter, que foram traduzidos para mais de 60 idiomas e que venderam cerca 400 milhões de exemplares no mundo todo.