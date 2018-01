J.K. Rowling ostenta sua fortuna em férias em NY J.K. Rowling, a famosa escritora das aventuras do mago Harry Potter, passará duas semanas de férias em uma luxuosa mansão do litoral de Nova York, segundo a edição de hoje do jornal The Sunday Times. De acordo com a publicação, a autora britânica alugou uma casa de sete quartos, 11 banheiros, uma piscina, um ginásio, uma sauna, uma quadra de tênis, uma quadra de basquete e um hectare de terrenos ajardinados. A mansão, que custa 43.500 euros (US$ 55.200) por semana, encontra-se na área de Hamptons, freqüentada por celebridades como o ex-Beatle Paul McCartney e os astros de Hollywood Robert De Niro e Sarah Jessica Parker, entre outros. A autora, de 40 anos e cujo nome completo é Joanne Kathleen Rowling, alugou a suntuosa residência coincidindo com uma leitura beneficente que fará em agosto em nova York. A escritora, que desfrutará de suas férias em companhia de seu marido e seus três filhos, chegou a viver em um modesto apartamento de um só dormitório em Edimburgo (Escócia) antes de tornar-se milionária com a bem-sucedida com a venda dos livros de Harry Potter. Segundo os cálculos da revista americana "Forbes", J.K. Rowling possui uma fortuna pessoal avaliada em US$ 1 bilhão.