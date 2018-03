J.K. Rowling lê romance para esposas de líderes do G-20

A criadora do bruxo Harry Potter, a escritora J.K. Rowling, se uniu nesta quinta-feira, 2, às esposas de líderes do G-20 - grupo dos 20 principais países emergentes e mais ricos - em um dia de entretenimento, enquanto acontece a cúpula no centro de conferências Excel, em Londres.

Veja também:

G-20 concorda em liberar US$ 5 trilhões em estímulos fiscais

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escritora leu trechos de seu mais recente romance Os Contos de Beedle, O Bardo, na Royal Opera House de Covent Garden. As presentes ao evento foram recebidas por Sarah Brown, esposa do primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown.

Na quarta-feira, Rowling também foi convidada ao jantar que Sarah Brown ofereceu às esposas dos líderes do G-20 na residência oficial de Downing Street, e esteve sentada junto com Michelle Obama, mulher do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.