J.K. Rowling lança livro para adulto Foi lançado ontem, oficialmente, The Casual Vacancy, nova obra de J.K. Rowling, autora da série Harry Potter. As filas para comprar o primeiro livro da autora britânica cinco anos após o fim da saga do bruxo foram extensas e contaram com alguns antigos fãs de Harry Potter. "Ela é uma escritora incrível, não acho que ela possa errar", considerou Grace Proctor, a primeira na fila de uma livraria londrina. A história de The Casual Vacancy se passa em Pagford, uma cidade fictícia na Inglaterra, que vive em clima de guerra depois da morte de um membro do governo. O livro aborda temas como racismo, consumo de drogas e suicídio. / AP