J.K. Rowling lança livro adulto Editores da Little, Brown Book Group revelaram ontem a capa do novo livro da escritora britânica J.K. Rowling, previsto para ser lançado em setembro. The Casual Vacancy vai ser a primeira obra voltada para adultos escrita pela autora da bem-sucedida série Harry Potter. A história de The Casual Vacancy passa-se em um fictício povoado inglês, Pagford, onde ocorre a morte misteriosa de um de seus residentes. A capa do livro é vermelha com bordas amarelas e tem apenas um quadrado com um "X" gravado em seu centro. A Little, Brown Book Group afirmou, ainda, que o ator Tom