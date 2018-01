J.K Rowling lamenta morte de rapaz que trabalhava na atração Harry Potter, na Universal

A escritora britânica J.K Rowling disse, nesta segunda-feira, 13, estar alarmada com a notícia a morte de um dos funcionários do parque Universal Studios, que trabalhava em uma área dedicada à saga Harry Potter, no massacre de domingo à boate gay em Orlando.

"Luis Vielma trabalhava na atração do Harry Potter na Universal. Tinha 22 anos. Não posso deixar de chorar", publicou no Twitter a autora da saga literária.

Vielma está entre as vítimas mortais do ataque a tiros em uma boate gay de Orlando, que deixou pelo menos 50 e 53 feridos.

Amigos de Vielma o descreveram ao jornal "Orlando Sentinel" como uma pessoa "divertida, doce e apaixonada pela fantasia".

"Só queria levar o sorriso ao rosto das pessoas", descreveram seus amigos.

Rowling publicou em sua conta no Twitter uma fotografia de Vielma na qual aparece com os polegares levantados e um cartaz do parque temático no qual é possível ler: "Falo espanhol".

Segundo as primeiras identificações, entre as vítimas do massacre na boate Pulse predominam os hispânicos.