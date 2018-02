J.K. Rowling ganha prêmio dinamarquês de literatura

J.K. Rowling ganhou com o prêmio Hans Christian Andersen de literatura. A criadora de Harry Potter é a primeira escritora a receber o prêmio de mais de US$ 93 mil, que entregue nesta terça-feira em uma cerimônia em Odense (Dinamarca), cidade natal do Andersen.

A honraria é dada aos escritores que podem ser comparados a Andersen (1805 - 1875), autor de mais de 160 contos de fadas e poemas, inclusive os clássicos O Patinho Feio e A Pequena Sereia.

Ao receber o prêmio, Rowling disse que Andersen "criou personagens indestrutíveis, eternos".

Os sete livros da autora sobre o famoso bruxinho já venderam mais de 400 milhões de exemplares ao redor do mundo, traduzidos em dezenas de idiomas.