JK Rowling falará sobre futuro de Harry Potter a Oprah Winfrey

A escritora britânica J.K. Rowling aparecerá numa rara entrevista no programa de televisão "The Oprah Winfrey Show" para falar sobre sua vida e carreira e a possibilidade de escrever outro livro sobre Harry Potter.

A escritora de 45 anos, que apareceu num ranking da revista Forbes este ano com uma fortuna estimada em 1 bilhão de dólares, conversou com Winfrey pela primeira vez desde Edimburgo, na Escócia, em uma entrevista que será transmitida na sexta-feira, informou a editora norte-americana da autora, a Scholastic Inc., na segunda-feira.

Rowling conversou sobre fama, pressão e ela "compartilha seus pensamentos sobre a possibilidade de algum dia escrever outro livro de Harry Potter", disse a Scholastic num comunicado.

Ela contou à Winfrey que sabia que seus livros sobre o garoto mágico eram populares e que sua vida mudou para sempre quando viu uma fila enorme de fãs do lado de fora de uma grande loja durante seu segundo tour de lançamento nos Estados Unidos.

A escritora, que não concede muitas entrevistas à imprensa, também afirmou que a postura calma que apresentou no auge da febre de Harry Potter não era bem o que aparentava.

"Você pergunta sobre pressão. Naquele momento, eu dizia às pessoas, sim, estou lidando com isso...mas a verdade é que houve momentos em que eu me segurava por um fio", disse ela, de acordo com trechos já divulgados da entrevista.

Os livros, que venderam mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo, foram transformados em filmes de sucesso.

O último livro de Harry Potter, chamado "Harry Potter e as Relíquias da Morte", foi lançado em meados de 2007 em mais de 90 países e vendeu 11 milhões de exemplares nas suas primeiras 24 horas apenas na Grã-Bretanha e nos EUA.

A adaptação para o cinema de "Harry Potter e as Relíquias da Morte" já foi filmada e a primeira parte deve ser lançada em novembro.