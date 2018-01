J.K Rowling está finalizando último volume de Harry Potter A escritora escocesa J. K. Rowling, autora da saga do bruxo Harry Potter, declarou que a última história deste livro "está sendo finalizada de forma linda". J.K Rowling, que fez as declarações ontem a noite após receber em Londres o prêmio por melhor livro da Grã-Bretanha pela British Book Awards por Harry Potter e o Príncipe Mestiço, o sexto livro da série, admitiu que a última parte de Harry Potter "avança muito bem". Este prêmio foi o segundo que a autora obteve por um de seus livros de Harry Potter. A saga do jovem bruxo, juntamente com o best-seller do norte-americano Dan Brown, O Código Da Vinci, está entre os livros mais vendidos na China, país com pouca tradição de leitura. Harry Potter e o Príncipe Mestiço. O sucesso foi tanto que o livro virou filme. Depois de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, as filmagens do novo filme já começaram.