J.K Rowling e elenco de ´Harry Potter´ juntos, em Londres

A autora da série best-seller sobre o mago Harry Potter uniu-se ao elenco do filme na pré-estréia européia do quinto longa-metragem inspirado em seus livros, Harry Potter e a Ordem da Fênix, em Londres nesta terça-feira, 3. A saga Harry Potter chega ao fim no dia 21, com a publicação do sétimo e último livro. Os organizadores do evento prometeram recriar o ambiente do Ministério da Magia, onde acontece boa parte da ação do filme mais recente da saga. Centenas de fãs do bruxinho, especialmente jovens garotas, tomaram a Leicester Square para ver os protagonistas teens a caminho do cinema Odeon, gritando "Harry, Harry, Harry". Muitos passaram a noite no local para guardar um lugar privilegiado. Daniel Radcliffe, que interpreta o jovem mago, era o centro das atenções das garotas. "Eu não posso reclamar. É realmente maravilhoso", ele assumiu. Sombrio Daniel Radcliffe, o Potter, Emma Watson, a inteligente Hermione Granger, e Rupert Grint, o atrapalhado Ron Weasley, lideram o elenco, ao lado de Imelda Staunton, que rouba a cena quando aparece no papel da sinistra Dolores Umbridge. Harry Potter e a Ordem da Fênix acompanha a trajetória de Potter quando ele reúne um bando de colegas magos em Hogwarts e os prepara para uma batalha contra Voldemort, seu eterno inimigo. O filme foi descrito por críticos como sendo mais sombrio que os anteriores da série, focado mais na jornada interior dos alunos do colégio. No tapete vermelho, Rowling disse que concorda que o quinto longa da série seja o mais "obscuro" de todos até agora. Sétimo é o último, diz Rowling A pré-estréia em Londres acontece cinco dias após a pré-estréia mundial em Tóquio, mas se consagra como a maior das pré-estréias regionais do filme, pois contou com a presença da maior parte do elenco e de uma multidão de celebridades britânicas, entre elas a cantora Lily Allen. Fãs especulam sobre qual dos personagens vai morrer no fim da saga, após Rowling ter dito que dois deles morrerão. No tapete, a escritora confirmou que o sétimo livro será de fato o último da série. Pode mudar de idéia? "Não", garantiu ela, "isso sempre foi o que planejei". A adaptação para o cinema dos últimos livros já está sendo preparada. O jovem trio de atores se comprometeu recentemente a participar das filmagens de Harry Potter e o Príncipe Mestiço e Harry Potter e as Relíquias da Morte. Febre ´Potter´ J.K. Rowling lançou o primeiro livro sobre o menino mago, Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 1995. Depois de ser rejeitado por várias editoras, Barry Cunningham, que trabalhava para a Bloomsbury, assinou um contrato com Rowling. Rowling já vendeu 325 milhões de cópias dos seis primeiros livros da série de sete sobre Potter, bruxinho que vive aventuras na Escola de Bruxaria e Magia de Hogwarts enquanto luta contra o terrível Lorde Voldemort. A febre chegou, como se sabe, aos cinemas. A Warner Bros. já distribuiu quatro filmes Harry Potter até hoje, acumulando uma bilheteria mundial de aproximadamente US$ 3,5 bilhões (R$ 7 bilhões). Mais de 325 milhões de cópias dos seis primeiros livros foram vendidos em todo o mundo, tornando Rowling a primeira escritora bilionária do planeta. E as pré-vendas pela internet de Harry Potter e as Relíquias da Morte já bateram o recorde no site da Amazon, com quase 1,6 milhão de cópias compradas globalmente antes de seu lançamento em inglês. Ainda não há previsão de lançamento em português.