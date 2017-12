J.K. Rowling divulga nome de livro final da série <i>Harry Potter</i> A escritora britânica J.K Rowling anunciou na quinta-feira o nome do sétimo e último livro da saga de seu mago juvenil Harry Potter, que se chamará Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter e os Santos Mortíferos, em tradução livre). Não há data marcada para o lançamento da obra. Em registro recente em diário em seu site oficial, a autora não dá pistas do que acontecerá no fim do próximo livro, em meio à especulação de que algumas de suas personagens, inclusive o próprio Potter, vão morrer. No site, Rowling faz, no entanto, uma curiosa reveção: "Durante anos, as pessoas me perguntam se eu já sonhei que estava no mundo do Harry", escreveu ela. "A resposta era ´não´ até algumas noites atrás, quanto eu tive um sonho épico em que eu era, simultaneamente, Harry e a narradora". Rowling descreveu como, no papel de Potter, ela estava procurando o Horcrux (um objeto mágico) e, ao mesmo tempo, na posição de narradora no sonho, sabia onde ele estava o tempo todo. Ela viu garçons e garçonetes da cafeteria em que ela escrevia o livro andando com pernas-de-pau que os deixavam com "mais de quatro metros de altura. Talvez eu deva diminuir a quantidade de cafeína". A série Harry Potter já vendeu estimadas 300 milhões de cópias em todo o mundo, fazendo de Rowling uma das mais bem-sucedidas escritoras de todos os tempos. Uma versão para o cinema também arrebatou bilheterias, arrecadando bilhões de dólares dos quatro filmes feitos até agora. O quinto filme da série, Harry Potter e a Ordem da Fênix, será lançado nos Estados Unidos e no Brasil em 13 de julho de 2007.