Jiri Menzel e seu prêmio em Berlim

15H50 NA GLOBO

(The Karate Dog). EUA/Alemanha, 2004. Direção de Bob Clark, com Jon Voight, Simon Rex, Jaime Pressly, Noriyuki "Pat" Morita, Ron Lester.

Policial que investiga assassinato em Chinatown descobre não apenas que o cão da vítima é a única testemunha do crime, mas também que - 1) ele consegue se comunicar com humanos; e 2) é ás de artes marciais. O tom só pode ser de comédia. Reprise, colorido, 90 min.

À Queima Roupa 2

22 H NA REDE BRASIL

(Breach of Faith: A Family of Cops II). EUA, 1997. Direção de David Greene, com Charles Bronson, Kim Weeks, Angela Feathertone.

Nada a ver com original de John Boorman, dos anos 1960, Point Blank, que se chamou À Queima Roupa no Brasil. Nesta sequência do telefilme de Ted Kotcheff, de 1995, Charles Bronson segue no papel do patriarca de uma família de policiais. No primeiro filme, ele se aposenta, mas volta à ativa, quando os filhos são acusados de corrupção. Agora, caça o assassino de um padre e o crime o leva aos círculos mais secretos, e místicos, da Máfia russa. Reprise, colorido, 92 min.

Uma Fronteira, Todas as

Fronteiras

23 H na TV Brasil

(Una Frontera, Todas las Fronteras). México, 2010. Direção de David

Pablos.

Documentário sobre o muro construído para separar as fronteiras do México e dos EUA. O foco está numa família - o pai, no lado norte-americano; a mãe e os filhos, no mexicano. Comunicam-se por meio de uma fenda na parede. O programa integra a série DOCTV América Latina, uma iniciativa que reúne 18 emissoras de televisão pública espalhadas por países ibero-americanos. Inédito, colorido, 52 min.

13º ANDAR

23H15 NA BAND

(The Thirteenth Floor). EUA/Alemanha, 1999. Direção de Josef Rusnak, com Craig Bierko, Armin Mueller-Stahl, Gretchen Mol, Vincent D''Onofrio, Dennis Haysbert.

Contemporâneo de Matrix - o primeiro filme da série dos irmãos Wachowski foi feito no mesmo ano -, o cartaz da Band conta a história de cientistas que criam um mundo virtual tão perfeito que os habitantes, dotados de inteligência, não percebem que existem só no computador. A origem da atração é uma fantasia científica que Rainer Werner Fassbinder havia feito na TV alemã. Reprise, colorido, 100 min.

Intercine

2H05 na Globo

A emissora exibe o preferido do público entre - Um Sonho Americano, de Renee Chabria, com John Leguizamo, Ana Claudia Talancon, Elizabeth Pena e Nestor Serrano, sobre músico mexicano que atravessa a fronteira e vai para Los Angeles, disposto a virar um astro; e Extermínio 2, de Juan Carlos Fresnadillo, com Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner, Harold Perrineau e Catherine McCormack, segundo da série iniciada por Danny Boyle; desta vez, a epidemia parece controlada e o vírus extinto, mas o pesadelo recomeça quando militares dos EUA vão ajudar seus colegas ingleses a reconstruir o país devastado.

Amanhã

A Globo exibe o preferido do público entre dois filmes que remetem ao universo teatral - O Fiel Camareiro, de Peter Yates, com Albert Finney, Tom Courtenay, Edward Fox e Zena Walker, poderoso drama sobre a relação entre ator shakespeariano que monta Rei Lear e seu ajudante de palco (Inglaterra, 1983, fone 0800-70-9011); e All That Jazz - O Show Deve Continuar, de Bob Fosse, com Roy Scheider, Jessica Lange, Ann Reinking, Leland Palmer e Cliff Gorman, musical vencedor da Palma de Ouro, sobre diretor que sofre ataque cardíaco, vai parar na UTI e fica com a vida em suspenso, entre números cantados e dançados e conflitos afetivos e profissionais (EUA, 1979, fone 0800-70-9012).

TV Paga

Eu Servi o Rei da Inglaterra

2H15 NO TELECINE CULT

(Obsluhoval Som Anglicken Krala). Eslovênia, 2006. Direção de Jiri Menzel, com Ivan Barney, Julia Jentsch.

Uma raridade que merece toda atenção dos cinéfilos, o cartaz da rede Telecine cobre cinco décadas de história da antiga Checoslováquia, desde a invasão do país pelos nazistas até a dominação comunista, tudo visto pelo ângulo de um personagem que sobrevive aos dois regimes. Nome histórico do cinema checo nos anos 1960 - recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro por Trens Estreitamente Vigiados -, o diretor Menzel teve a carreira truncada quando os soviéticos invadiram Praga, em 1968. Enquanto seu contemporâneo Milos Forman foi para os EUA e iniciou a carreira internacional que todo mundo sabe (Um Estranho no Ninho, Amadeus, etc.), Menzel permaneceu na Europa, e com dificuldade para filmar. Com este (belo) filme, ele recebeu o prêmio da crítica em Berlim. Inédito, colorido, 115 min.

Um Generoso Vulcão

3 H NO TCM

Com uma hora de duração, o filme é um documentário que mapeia a trajetória de uma das maiores estrelas de Hollywood, a "malvada" Bette Davis. Programa imperdível para fãs.