Jimmy Page faz diário na internet Jimmy Page, guitarrista da lendária banda Led Zeppelin, lançou ontem seu site oficial (JimmyPage.com), do qual ele próprio se ocupa da atualização com vídeos, notícias e fotos inéditas. No diário On This Day, o guitarrista escreve crônicas da carreira desde os anos 1960. "É um conceito interessante porque todo dia você terá um acontecimento da minha vida e isso vai me reportar a minha experiência de adolescente. Pode parecer vago, mas não é. Amo a ideia de que vá existir uma página fresquinha a cada dia e ninguém poderá dizer o que virá a seguir." Contém ainda apresentações de Page desde os Yardbirds, em 1966, até os dias de hoje.