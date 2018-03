Jimmy Jagger abre show do LCD hoje em SP

Ele não gosta de ser comparado com o pai. "É muito perturbador para mim. Primeiro, porque eu não tenho experiência nesse tipo de coisa, acabo de chegar ao mundo da música. É injusto, porque somos de gerações diferentes. Ele ouvia blues, eu ouço punk e heavy metal. Me desaponta quando fazem isso, me deixa muito desconfortável", diz Jimmy, que foi colega de aulas de teatro de Robert Pattinson, de Crepúsculo. "Não me vejo tanto como um cantor, é secundário para mim. Me vejo mais como um guitarrista", diz.

O filho de Mick diz que gosta da voz de Paul Westerberg, dos Replacements, de Glenn Danzig, do Misfits. "São os meus modelos. Como guitarrista, sou do tipo simples, não acho que seja necessário ser muito prolixo. Na minha opinião, o mais importante é passar o sentimento."

TURBOGEIST

Warehouse

Rua Mergenthaler, 829 (ao lado do Ceasa)

Hoje, 23h20. R$ 160.