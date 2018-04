Jimmy Cobb vai tocar álbum 'Kind of Blue' no Brasil Único sobrevivente da gravação do mitológico álbum de Miles Davis, ''Kind of Blue'', o mais clássico dos discos de jazz já gravado, lançado em março de 1959, o baterista Jimmy Cobb, de 80 anos, traz dia 14 ao Brasil o mesmo show que, no sábado, apresentou no Festival de New Orleans. Dos seis homens no palco do festival, apenas um integrava de fato o sexteto de Miles e participou da gravação de ''Kind of Blue'': Jimmy Cobb. Os outros estão no lugar dos que morreram: Wallace Roney (no ?papel? de Miles Davis), Javon Jackson (no de Cannonball Adderley), Vincent Herring (no de John Coltrane), Buster Williams (baixo, no lugar de Paul Chambers) e Larry Willis (no piano de Bill Evans).