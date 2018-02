'Jeune Et Jolie' e 'The Bling Ring' surpreendem François Ozon pertence à geração pós-nouvelle vague do cinema francês. Filma muito e consegue manter uma qualidade média apreciável. Às vezes, surpreende. É o caso de Dentro de Casa, em cartaz nos cinemas brasileiros. Ozon participa da competição de Cannes com outro belo filme, Jeune et Jolie. Não é tão bom quanto Dentro de Casa, mas revela a atriz que leva jeito de virar a musa do 66.º Festival de Cannes. Marine Vacth. Ela faz uma jovem de 17 anos que, no começo do filme, é vista pelo olhar do irmão. Ele a espia - com o namorado, masturbando-se em casa. A própria Isabelle - é seu nome - é voyeuse e vive olhando filmes pornográficos na internet.