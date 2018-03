Jessica Simpson está grávida pela primeira vez

"É verdade! Vou ser mamãe!", escreveu a artista, ao lado de uma foto em que ela aparece fantasiada de múmia para o Halloween. Em inglês, a palavra "mummy" pode significar "mamãe" ou "múmia."

Simpson, de 31 anos, está atualmente noiva do ex-jogador de futebol americano Eric Johnson, de 32 anos, seu namorado desde maio de 2010. Será o primeiro filho do casal.

Ela despontou para a fama aos 19 anos, em 1999, com o álbum "Sweet Kisses." Casou-se em 2002 com Nick Lachey, vocalista da "boy band" 98 Degrees, e ambos protagonizaram um reality show da MTV, "Newlyweds: Nick and Jessica." O casal se divorciou em 2006.

Simpson também namorou o jogador de futebol americano Tony Romo e o líder da banda Smashing Pumpkins, Billy Corgan.

Em 2007, ela entrou para o mundo da moda, lançando uma coleção de roupas e assessórios que faturou 750 milhões de dólares no ano passado e deve superar 1 bilhão em 2011, tornando-se uma das mais lucrativas grifes associadas a celebridades.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)