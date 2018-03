Jessica Biel é a principal isca para vírus, diz McAfee

"Os criminosos cibernéticos são também monitores das estrelas", disse Jeff Green, vice-presidente da empresa. Green notou que essas pessoas buscam associar seus sites às celebridades mais populares do momento a fim de encorajar o download de softwares que causarão depois problemas ao usuário.

No relatório, Jessica é seguida, na sequência, pela cantora Beyonce, pela atriz Jennifer Aniston, pelo jogador de futebol americano Tom Brady - casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen -, e pela cantora Jessica Simpson. O McAfee afirmou que o presidente Barack Obama e a primeira-dama, Michelle Obama, são curiosamente pesquisas mais seguras, nas posições 34 e 39 no ranking dos riscos virtuais, respectivamente.