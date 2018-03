Agência Estado e Associated Press,

A atriz Jessica Biel é a celebridade mais perigosa da internet. A companhia de segurança tecnológica McAfee informou nesta terça-feira, 25, que Jessica, de 27 anos, é no momento a principal isca online para a instalação de vírus e outros problemas através da internet.

A McAfee informou que os fãs pesquisando o nome da atriz em sites de busca tem 20% de chance de chegar a algum site programado para danificar o computador. É o terceiro relatório anual sobre o tema da McAfee, que no ano passado apontava Brad Pitt como a celebridade online "mais perigosa".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Os criminosos cibernéticos são também monitores das estrelas", disse Jeff Green, vice-presidente da empresa. Green notou que essas pessoas buscam associar seus sites às celebridades mais populares do momento, para encorajar o download de softwares que causarão depois problemas ao usuário.

No relatório, Jessica é seguida, na sequência, pela cantora Beyonce, pela atriz Jennifer Aniston, pelo jogador de futebol americano Tom Brady - casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen -, e pela cantora Jessica Simpson. O McAfee afirmou que o presidente Barack Obama e a primeira-dama, Michelle Obama, são curiosamente pesquisas mais seguras, nas posições 34 e 39 no ranking dos riscos virtuais, respectivamente.