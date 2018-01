Jessica Alba lança marca de produtos naturais

Casada desde 2008 com Cash Warren, Alba decidiu se dedicar de corpo e alma à maternidade das filhas Honor, de 4 anos, e Haven, recém-nascida. E disso surgiu o seu empreendedorismo.

"A maternidade me afetou enormemente e de muitas maneiras", disse a atriz de "Quarteto Fantástico", de 30 anos, à Reuters. "Eu não sabia que me sentiria tão confortável, tão à vontade e tão natural. Quando me tornei mãe, me senti mais confortável na minha própria pele do que jamais havia me sentido na vida."

Quando foi mãe pela primeira vez, Alba notou que a maior dificuldade era encontrar produtos naturais e ecologicamente corretos para sua filha e para a casa.

"Há muitas substâncias químicas nos produtos para bebês, esses químicos tóxicos estão ligados não só a alergias e asma, mas também ao autismo e ao déficit de atenção e distúrbio hiperativo, e muitos cânceres infantis, e eu fiquei horrorizada com o fato de que produtos feitos para bebês e crianças tivessem essas substâncias químicas tóxicas."

Alba fundou a empresa The Honest Company em sociedade com Christopher Gavigan, ex-executivo-chefe da ONG Healthy Child Healthy World, depois de descobrir que muitas substâncias tóxicas vinham disfarçadas como "fragrâncias" nos rótulos do produto, e de notar que nem todos os produtos naturais ou ecologicamente corretos funcionavam de forma eficiente.