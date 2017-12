Jessica Alba e Justin Timberlake, os mais sexies do mundo A indústria do espetáculo e o esporte estão cheios de personalidades atraentes, mas, para a grife de lingeries Victoria´s Secret, ninguém é mais sexy do que Jessica Alba, Justin Timberlake e David Beckham. Na lista "Quem é Sexy?" promovida pela marca, a estrela de Sin City é a atriz mais atraente e o intérprete do hit SexyBack Timberlake ocupa o primeiro lugar entre os cantores. Beckham foi escolhido como o pai - e não jogador de futebol - mais sexy. A lista divulgada na quinta-feira inclui Matthew McConaughey, que se destaca pelo "corpo de praia" que exibe ao andar sem camisa. Eric Dane é o ator mais sexy, e os seus companheiros da série Grey´s Anatomy foram eleitos o grupo mais sexy. Carrie Underwood venceu como cantora, Danica Patrick como atleta feminina, Kate Hudson como mãe e Jay-Z e Beyoncé como casal. Cameron Diaz tem as melhores pernas e a vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante Jennifer Hudson ficou com o prêmio para os melhores lábios.