Jerry Seinfeld recusa abraço a Kesha em evento: "Não, obrigado"

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comediante Jerry Seinfeld e a cantora Kesha protagonizaram um momento constrangedor esta semana durante o tapete vermelho de um evento realizado em Washington, capital dos EUA. Ao se deparar com Seinfeld, que concedia entrevista para um veículo local, Kesha pediu um abraço, que foi prontamente recusado.

"Não, obrigado", disse por três vezes Seinfeld até que Kesha desiste e vai embora. "Eu não sei quem era", comenta com o repórter que o entrevistado, que informa se tratar de Kesha. "Desejo o melhor para ela", termina o comediante.

Apesar do momento embaraçoso, Kesha não parece ter ficado magoada com o seu ídolo, para quem ela disse "eu te amo" antes de pedir o abraço. Através do Twitter, a cantora postou uma foto do evento e escreveu: "muitos motivos para sorrir."

Jerry Seinfeld e Kesha estavam no local para um evento da National Night of Laughter and Song, fundação criada por David Lynch, em Washington.