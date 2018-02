Jerry Seinfeld fará shows de stand-up às quintas-feiras em Nova York

NOVA YORK - Catorze anos depois de seu clássico seriado terminar, Jerry Seinfeld está voltando para as noites de quinta-feira na cidade de Nova York.

Ele não irá aparecer, porém, no horário nobre da televisão. De 4 de outubro a 8 de novembro, Seinfeld irá se apresentar em um espetáculo de comédia stand-up em teatros nos cinco distritos da cidade, quase toda quinta-feira, dia em que seu seriado de sucesso "Seinfeld" era exibido na NBC, de 1990 a 1998.

Seinfeld não se apresenta em um show completo na Big Apple desde 1998, quando lotava o Teatro Broadhurst na Broadway pouco depois de sua série de TV terminar.

"Eu nasci no Brooklyn, ia para a escola no Queens e comecei como comediante em Manhattan. Sinto que Nova York me ensinou a ser engraçado. Estou tão animado em apresentar uma série especial de shows para minha amada cidade natal", disse Seinfeld segundo um comunicado à imprensa divulgado nesta quarta-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ingressos para os cinco shows, que terão a abertura do comediante Colin Quinn, começam a ser vendidos na segunda-feira, dia 30 de julho.