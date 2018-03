Jerry Lewis obtém US$ 61 milhões em maratona beneficente O lendário ator, humorista e cantor Jerry Lewis conseguiu um recorde na história do Teleton arrecadando US$ 61 milhões durante sua maratona beneficente anual na TV em favor dos afetados pela distrofia muscular. "Foi muito bom", resumiu o ator, de 80 anos, emocionado ao ver o número de US$ 61.013.855 na tela. "Só posso dizer ´obrigado´, do mais fundo do meu coração, em nome de todos os que não podem agradecer", acrescentou. O número supera o recorde anterior, de US$ 60,5 milhões, conseguido em 2003. Desde sua criação, em 1966, a maratona comandada por Lewis todos os anos já arrecadou um total de US$ 1,4 bilhão. Em 2005, quando a atenção do público foi desviada para os afetados pelo furacão Katrina, o Teleton viu sua arrecadação cair para US$ 54,9 milhões. Lewis sofreu este ano uma insuficiência coronária leve que atrasou seus preparativos como apresentador para o programa. O ataque, descrito como "leve", exigiu um cateterismo. O humorista também faz uso constante de remédios para a pneumonia, problema comum nas vítimas de fibrose pulmonar.